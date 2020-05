Encerram domingo inscrições do edital Saúde Tech PR

Acabam neste domingo (3) as inscrições do edital Saúde Tech PR, que propõe investimento de R$ 1,4 milhão para ajudar startups e empresas a desenvolverem iniciativas de enfrentamento ao novo coronavírus.

O objetivo do chamamento público é acelerar ideias e soluções que já estão ambientadas em teste para ajudar a sociedade diante da pandemia e da crise econômica decorrente dela. É uma iniciativa do Governo do Estado, da Fundação Araucária e do Senai Paraná.

Os projetos serão desenvolvidos com acompanhamento de profissionais do Senai e executados dentro da rede do Sistema S, nos Institutos de Inovação e de Tecnologia. As inscrições devem ser feitas pelo site www.saudetechpr.com.br.

Há critérios de seleção, avaliação e uma entrevista virtual.

O prazo de execução será de quatro meses e o valor máximo por projeto será de R$ 142 mil. Os recursos poderão ser usados dentro do projeto para despesas com horas técnicas das equipes dos Institutos Senai de Tecnologia e Inovação; contratação de bolsistas no apoio técnico aos projetos; serviços de técnicos especializados de diferentes naturezas relacionadas ao objeto do projeto; matérias primas, insumos e materiais; e softwares, licenças e serviços de nuvem.

Os recursos serão direcionados prioritariamente para o desenvolvimento de testes diagnósticos; ventiladores pulmonares portáteis de baixo custo; inteligência artificial aplicada em análises de imagens dos pacientes; serviços remotos de saúde; controle e monitoramento da disseminação do vírus; controle à distância de ressonância magnética e tomografia computadorizada; soluções de apoio a pacientes em confinamento domiciliar ou quarentena hospitalar; georreferenciamento de diagnosticados, e produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para profissionais da saúde, entre outros.

“O Paraná é um dos principais polos de healthtechs do País e da América Latina. E esse setor precisa de apoio. Diante do cenário de pandemia, o edital é uma oportunidade de escalada das ideias. Contaremos com a expertise da rede estadual de Institutos Senai para melhorar os produtos”, afirma Henrique Domakoski, superintendente de Inovação da Casa Civil. “As indústrias de todo o mundo estão se voltando para essa luta. Estamos propondo uma nova conexão entre acadêmicos, o poder público e as empresas”.

SENAI – O Senai conta com dois Institutos de Inovação e sete de Tecnologia. A rede está distribuída por todo o Estado. Os Institutos de Inovação congregam acadêmicos e empresários e têm foco em pesquisa aplicada e soluções customizadas para as empresas. Os Institutos de Tecnologia são unidades com infraestrutura física para o desenvolvimento de novos processos ou produtos que têm o intuito de aumentar a competitividade da indústria paranaense.

“O Sistema Fiep/Senai possui estrutura adequada, especialistas capacitados e conhecimento técnico para contribuir na busca por soluções para esta crise sanitária, e é isso que colocamos à disposição da sociedade”, destaca o presidente da entidade da Fiep, Carlos Valter Martins Pedro.