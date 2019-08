ENCCEJA: Prova será neste domingo; veja passo a passo

Quem vai participar da edição de 2019 do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) precisa saber o quanto antes o local das provas. Para isso, os participantes já podem consultar os locais onde farão o exame neste domingo (25).

Para ajudar a encontrar o local de prova, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) elaborou um passo a passo de acesso.

Além do endereço onde o participante realizará o exame, o Cartão de Confirmação de Inscrição apresenta número de inscrição, data, local e horário das provas, indicação das áreas de conhecimento e do nível de ensino, solicitação de atendimento especializado, específico e/ou pelo nome social, se for o caso, e indicação da secretaria Estadual de Educação ou do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia que pleiteará a certificação.

Veja como fazer a consulta:

o participante deverá acessar a página do Encceja;

no sistema, o participante irá clicar em “Página do Participante”;

após preencher os campos de CPF e senha e selecionar a figura indicada pelo sistema, o participante deverá clicar em “Enviar”. A página será diretamente direcionada à imagem do Cartão de Confirmação de Inscrição, na qual o participante encontrará o endereço do local onde fará a prova.

Dica – O Inep recomenda que todos os participantes imprimam o Cartão de Confirmação de Inscrição e o levem impresso no dia do exame, embora sua apresentação não seja obrigatória para realizar a prova.

Assista o passo a passo: