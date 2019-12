Encantos de Natal: Gramadão de Itaipu ganha luzes natalinas, nesta terça-feira (10)

Quem está acostumado com o fim de tarde iluminado no Gramadão da Itaipu, na Vila A, ficará ainda mais encantado nesta terça-feira (10). A partir das 20h, um pouco após o espetáculo do pôr do sol mais bonito da cidade, serão acessas as luzes da decoração natalina. A solenidade terá a participação do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, entre outras autoridades, marcando o início do Natal da Itaipu no Gramadão, que integra o Natal de Foz 2019. A decoração ficará no local até 6 de janeiro e todos estão convidados a prestigiar essa grande festa. A Itaipu é a principal patrocinadora do Natal de Foz.

“O Natal é uma festa que nos conecta aos valores familiares. Um momento de magia e encantamento que a Itaipu quer compartilhar com a nossa gente e os turistas que vierem visitar Foz do Iguaçu”, diz Silva e Luna. E complementa: “será uma grande satisfação receber nossa população no Gramadão, que é uma casa de todos nós”. O diretor também vai prestigiar a iluminação de Natal da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A, que será inaugurada na sequência. A iniciativa é também da Itaipu, que esse ano além do Natal de Foz, faz parte da programação natalina da Catedral.

No sábado (14), o Gramadão recebe, também às 20h, o auto de Natal, um espetáculo chamado “Natal está no ar”, da companhia Felchak Produções, de Guarapuava (PR). O show de magia conta, de forma lúdica, a história de uma avó e seu neto em uma viagem pelas estrelas. O enredo será apresentado por atores e bailarinos com o uso de malabares e coreografias aéreas. Ao final, haverá queima de fogos. A cerimônia terá a presença de diretores da Itaipu.

O Natal de Foz é uma realização da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Fundação Cultural, com patrocínio de Itaipu Binacional e apoio institucional de Foztrans, Guarda Municipal, Polícia Militar, Rede Regional de Cultura e Patrimônio da BP3 e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros. O início da decoração natalina no Gramadão é um dos momentos mais aguardados das festividades natalinas.

Nesta quarta-feira (11), às 20h, o espetáculo “Além do Arco-Íris” dá início ao Natal de Foz na Praça da Paz, no centro da cidade. Também haverá a chegada do Papai Noel, a inauguração da iluminação de Natal, da Vila do Noel e da Feira Especial de Natal. A festa termina com um show de fogos. A programação do Natal de Foz vai até 19 de janeiro com espetáculos diários. Confira a programação: www.nataldefoz.com

Decoração natalina

A cada ano, Itaipu vem inovando na decoração do Gramadão, na Vila A, para deixar o Natal de Foz ainda mais encantador. Serão três pinheiros gigantes – um com 17 metros de altura e outros dois de 14 metros, instalados ao lado da Concha Acústica. As árvores e os postes também serão iluminados. Além disso, as pessoas poderão passar sob uma bola de natal de seis metros de diâmetro. Na catedral de Nossa Senhora de Guadalupe, que fica na Vila A, a decoração terão pináculos de quatro e seis metros de altura e outra árvore natalina.