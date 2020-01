Empresas iniciam a retirada da decoração natalina

Segunda-feira (6) foi Dia de Santos Reis e, como pede a tradição cristã, é a data que marca o início da retirada da decoração natalina. Em Cascavel, as empresas que venceram as licitações para a montagem dos cenários e da iluminação começaram o trabalho de desmonte por aquela que fez a alegria da garotada, a Casinha do Papai Noel.

Cada uma das quatro empresas que venceram as respectivas licitações ficou responsável pela montagem e pela desmontagem das peças e dos cenários e também da iluminação. No Centro, todo material é locado e será agora recolhido pelas responsáveis.

Já no Lago Municipal o material é próprio do Município. A iluminação será retirada pela empresa e levada ao barracão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para reutilização; já as peças de fibra do Lago, que são do Município, foram colocadas e serão retiradas pela equipe municipal e também ficarão depositadas no barracão de Natal. Pelo contrato, as empresas têm 20 dias para concluir a desmontagem.

Natal para Todos

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares de Andrade, o Natal para Todos 2019 foi um marco na história da cidade, promovendo turismo religioso e reunindo as pessoas por meio do espírito natalino.

“Durante todo o período natalino famílias inteiras, amigos, aproveitaram a decoração para fazer imagens, passear, visitar os locais no período noturno e viver e conhecer melhor a cidade. Na noite de Natal e na noite de Ano-Novo foi possível ver famílias ceando no calçadão, utilizando a via decorada como espaço para confraternização, e convivência, registrar bons momentos, celebrar a vida. Pessoas de Cascavel, cidades vizinhas e de outras regiões vivenciaram momentos de alegria, emoção e união nos cenários natalinos disponibilizados tanto no Centro como no Lago, atingindo o objetivo do Município com esse investimento que é o Natal para Todos”, avalia o secretário.