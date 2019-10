Empresa pede mais R$ 2,5 mi e ritmo de obras é reduzido

Foz do Iguaçu – Há 20 dias a notícia era de que o viaduto da Avenida Costa e Silva com a BR-277, em Foz do Iguaçu, andava em ritmo acelerado e que poderia ser entregue antes do prazo. A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná estimava que, “prevista para ser finalizada em abril de 2020, a obra deve ser entregue nas próximas semanas”.

Contudo, o ritmo desacelerou. É que o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) analisa se aceita o pedido de aditivo feito pela empresa Castilho Engenharia e Empreendimentos.

O contrato foi assinado com a previsão de um custo de R$ 15,8 milhões, mas agora pode chegar a R$ 18,3 milhões.

A empresa alega que o aditivo de 16% (cerca de R$ 2,52 milhões) sobre o custo inicial seria para bancar serviços extras na obra.

Os cerca de 20% da obra que faltam ser concluídos são parte dos serviços de pavimentação e sinalização viária, além do paisagismo, da realocação da rede de energia elétrica, da iluminação e da melhoria ambiental, de acordo com o DER.

O órgão deve se manifestar nos próximos dias se aprova o aditivo.