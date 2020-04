Em Londrina, Fundo de Proteção aos Animais garante doação de ração

Para ajudar as organizações sem fins lucrativos e também os protetores independentes de animais a manterem os atendimentos realizados, a Prefeitura de Londrina intermediou a doação de três toneladas de ração para a Associação Defensora dos Animais (ADA) e entregará mais seis toneladas à Organização da Sociedade Civil de Interesse Público SOS Vida Animal durante este mês. Os R$ 70 mil investidos são do Fundo Municipal de Proteção aos Animais (FUPA), constituído por recursos advindos de multas pagas por quem maltrata animais e por emendas parlamentares.

A destinação dos recursos foi possível após instrução do Tribunal de Contas do Estado e aprovação pelos membros do Conselho Municipal de Proteção e Defesa aos Animais