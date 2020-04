Em dois meses, mortes por covid-19 já passam total de vítimas por dengue em todo 2019

O número de óbitos decorrentes da covid-19 no Brasil chegou a 800 ontem (8) e ultrapassou o total de mortos por dengue em todo ano de 2019. Detalhe: a primeira morte pelo novo coronavírus aconteceu dia 26 de fevereiro.

Ano passado o Brasil registrou o segundo maior número de óbitos causados por dengue na série histórica, iniciada em 1998. No total, 782 pessoas perderam a vida para uma das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Em 2019, foram notificados 1.544.987 casos de dengue, com uma taxa de incidência de 735 casos por 100 mil habitantes. O novo coronavírus infectou 15.927 pessoas em pouco mais de 40 dias.

Só que a taxa de letalidade da doença respiratória e da transmitida pelo mosquito são bem diferentes. Pelos dados atuais, a covid-19 tem registrado uma letalidade, proporcionalmente, mais de 100 vezes maior. Enquanto a dengue matou 0,047% dos infectados em 2019, o novo coronavírus matou quase 5% dos casos notificados.

No entanto, vale lembrar que nem todos aqueles que têm o coronavírus são testados no País e, embora nem todos os de dengue também sejam confirmados, esta última tem dados mais próximos da realidade. Por isso, a letalidade do novo vírus pode ser menor. O Ministério da Saúde já orientou que somente casos graves da covid-19 farão o exame. Estima-se que apenas um em cada 30 casos do novo coronavírus tenha diagnóstico. A covid-19 também já matou mais do que o H1N1, que fez 796 vítimas ano passado, e o sarampo, 15.