Em dois dias, Assis registra segunda morte por coronavírus no município

O primeiro óbito em Assis foi registrado na quarta-feira (3), sendo uma senhora com 79 anos de idade, portadora de diabetes e hipertensão, que estava internada há 12 dias.

Boletim atualizado publicado às 23h15 de quinta mostra que o município conta com 37 casos oficialmente confirmados de coronavírus e 16 exames realizados em laboratório particular aguardam validação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Das 37 pessoas infectadas, 25 foram curadas. No momento, há quatro pacientes internados e 13 fazem tratamento domiciliar com recomendação de isolamento social. Entre as suspeitas registradas, 109 testes e exames tiveram resultados negativos.

Confira o boletim: