Em Cascavel, EJA abre matrículas para ano letivo de 2020

Voltar aos bancos escolares é um sonho para muitas pessoas que por alguma razão tiveram que interromper os estudos. É por isso que o Município de Cascavel dá uma nova oportunidade por meio do EJA (Educação de Jovens e Adultos) a esses cidadãos. O programa já conta com mais de 280 alunos neste ano letivo de 2020.

Embora as aulas já tenham começado, ainda está aberto o período de matrículas, portanto, quem tem interesse em trilhar o caminho do conhecimento ainda tem chance de fazer isso neste ano. No ano passado o EJA teve 440 alunos.

O EJA é voltado para pessoas com mais de 15 anos que não têm o ensino fundamental I. As aulas são ministradas no Centro Municipal de Educação Básica para Jovens e Adultos Paulo Freire nos períodos matutino, vespertino e noturno. E também em nove escolas do Município (veja abaixo a lista) no período noturno.

Quem ainda está tomando coragem para tomar essa decisão de retomar os estudos, a diretora do Centro Paulo Freire, Érica Teixeira, dá o incentivo: “Sempre falo para os nossos alunos que é necessário se vestir de coragem para ir à busca do conhecimento, pois é na escola que ele terá acesso aos conhecimentos científicos da ciência, da matemática, da língua portuguesa, da história, da geografia e da arte, que lhe oferecem elementos da análise da realidade de forma crítica e condições de modificar a sua própria condição enquanto sujeito”, comenta.

Como fazer

Para fazer a matrícula, os interessados devem levar, a qualquer uma das dez unidades que ofertam o ensino, os documentos pessoais (RG e CPF), certidão de nascimento ou casamento e comprovante de residência atualizado. Não há limites de vagas.

O período de inscrições oficialmente se encerra no próximo dia 4 de março, contudo, os interessados podem se inscrever durante todo o ano. Para mais informações, o telefone de contato é (45) 3902-1240.

Escolas que ofertam o EJA em Cascavel:

Centro Paulo Freire – Centro

Escola Municipal Aníbal Lopes da Silva – Floresta

Escola Municipal Atílio Destro – Jardim Nova Itália

Escola Municipal Francisco Vaz de Lima – Interlagos

Escola Municipal José Henrique Teixeira – Morumbi

Escola Municipal Maria Tereza Abreu de Figueiredo – Santa Cruz

Escola Municipal Profª Maria Aparecida Fagnani Soares – Conjunto Riviera

Escola Municipal Maria Fumiko Tominaga – Tarumã

Escola Municipal Profª Maria Neres da Silva – Jardim União

Escola Municipal Zumbi dos Palmares – Assentamento Valmir da Motta