Em casa, Coritiba tenta se reabilitar na Série B

Curitiba – Vindo de derrota no clássico Paratiba, num jogo no qual viu seus próprios torcedores se digladiarem nas arquibancadas da Vila Capanema, no último sábado (4), o Coritiba recebe o Guarani, no Couto Pereira, às 19h15 desta terça-feira (8), pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o Coxa, a partida significa uma chance de buscar estabilidade para pensar em voltar ao G4. O Bugre, por sua vez, tenta dar sequência ao bom momento que vive, vindo de quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

A derrota para o Paraná Clube derrubou o Coritiba para a 8ª colocação – caiu três posições -, mas a proximidade com o G4 está mantida. O Coxa tem 37 pontos, a dois do Botafogo-SP, quarto colocado.

Para este jogo, o técnico Jorginho conta com o retorno do goleiro Alex Muralha, de suspensão. Já a novidade pode ser o zagueiro recém-contratado Nathan Ribeiro, que foi relacionado para a partida. As baixas certas ficam por conta de William Matheus, lesionado, e Igor Jesus, suspenso. No Alto da Glória, Coxa disputou 13 jogos nesta Série B, com oito vitórias, dois empates e três derrotas.

Já o Guarani, que vem de vitória sobre o Atlético-GO, também se permite sonhar com o acesso. Ainda mais pelo desempenho nas últimas cinco partidas, que o fizeram deixar a zona de rebaixamento e saltar para a 14ª posição, com 32 pontos. Nesta noite Igor Henrique, lesionado, e Lucas Crispi, suspenso, são desfalques para o técnico Thiago Carpini. Como visitante, o Bugre já realizou 13 partidas nesta Série B, com duas vitórias, quatro empates e sete derrotas.