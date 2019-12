Em alerta: Confirmado 1º caso de sarampo em Rondon

Marechal C. Rondon – A Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon recebeu nesta terça-feira (3) a confirmação do primeiro caso de sarampo no Município. A doença foi confirmada em uma jovem de 22 anos por um exame de sorologia feito pelo Lacen (Laboratório Central do Estado do Paraná).

Segundo informações, a moça há alguns dias teria dado entrada em um hospital da cidade com manchas avermelhadas e logo foi diagnosticada com sarampo.

De acordo com a chefe do Setor de Epidemiologia, Franciele Perez, o caso da jovem é importado, ou seja, ela contraiu a doença possivelmente em Curitiba. “Para que a doença não se prolifere, pedimos que os rondonenses com até 49 anos, que não possuem a vacina contra o sarampo, que se vacinem. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do Município”, explica.

“Vale lembrar que a pessoa que contraiu a doença, teve apenas um dos sintomas, que são as manchas avermelhadas. Os outros sintomas são: tosse, coriza, olhos inflamados, dor de garganta e febre. Os sintomas aparecem apenas alguns dias após a exposição do vírus”, complementa Franciele.

No Brasil, a doença estava erradicada, mas voltou a causar vítimas ano passado.

No Paraná

Pelo último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, no Paraná, até 27 de novembro, 479 pessoas no Estado tiveram ou estão com a doença. Curitiba registra a maior concentração, com 306 confirmações – há mais 129 em municípios da Região Metropolitana.

Na RMC, foram confirmados dez casos de sarampo em Almirante Tamandaré; 3 em Araucária; 2 em Balsa Nova; 2 em Campina Grande do Sul; 3 em Campo do Tenente; 12 em Campo Largo; 1 em Campo Magro; 32 em Colombo; 3 em Fazenda Rio Grande; 1 em Itaperuçu, 1 na Lapa; 1 em Mandirituba; 21 em Pinhais; 13 em Piraquara; 1 em Quatro Barras; 6 em Rio Branco do Sul; e 17 em São José dos Pinhais.

No interior do Estado, o boletim trazia duas confirmações em Castro; 1 em Ponta Grossa; 3 em Irati; 1 em Cruz Machado; 1 em General Carneiro; 3 Paulo Freitas; 8 em União da Vitória; 3 em Maringá; 8 em Londrina; 1 em Rolândia; 6 em Carlópolis; 5 em Jacarezinho; 1 em Toledo. No litoral, a cidade de Matinhos confirmou 1 caso da doença. Além de Matinhos, o informe desta semana traz também confirmações de casos de sarampo em Campo Magro e Cruz Machado.