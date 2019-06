Eleodoro abre vagas para curso em produção de áudio e vídeo

Estão abertas as matrículas para o Curso Técnico em Produção de Áudio e Vídeo, no Colégio Eleodoro Ébano Pereira, em Cascavel. A matrícula pode ser feita na secretaria do colégio até 19 de junho. É preciso apresentar os documentos pessoais (histórico escolar, comprovante de residência, certidão de nascimento, cópia do RG e CPF) e ter concluído o Ensino Médio.

O curso é totalmente gratuito e terá início no segundo semestre deste ano. Tem duração de um ano, com aulas ministradas das 18h50 às 22h50. Ao fim, os estudantes receberão o certificado de Técnico em Produção de Áudio e Vídeo.

O profissional é preparado para atuar em emissoras de TV, rádio, portais de notícia, produtoras e agências de publicidade e propaganda.

Detalhes sobre matrícula, outras informações e reservas de vagas podem ser feitas pelos telefones (45) 3223-6651, 3223-8024 e 99921-1308.

Matrículas para o Curso Técnico em Teatro

Estão abertas as matrículas para o Curso Técnico em Teatro, no Colégio Eleodoro Ébano Pereira, em Cascavel. A matrícula pode ser feita na secretaria do colégio até 19 de junho. Basta apresentar os documentos pessoais (histórico escolar, comprovante de residência, certidão de nascimento, cópia do RG e CPF) e precisa ter concluído o Ensino Médio. O curso é totalmente gratuito e terá início no segundo semestre deste ano.

Tem duração de um ano e meio, com aulas ministradas das 18h50 às 22h50. Ao fim, os estudantes receberão o certificado de Técnico em Teatro. O profissional é preparado para atuar em teatro e espaços alternativos para apresentação de espetáculos; grupos e companhias de teatro; coletivos de pesquisa em artes cênicas; instituições públicas e privadas de difusão cultural e artística; empresas de eventos e recreação; projetos socioculturais.

