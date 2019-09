Eleições à Reitoria da Unioeste têm novos candidatos

Unioeste I

Foi registrada ontem a chapa “Inovação e Diálogo” para as eleições à Reitoria da Unioeste. A chapa é encabeçada pelo professor Edison Leismann e pela professora Nelsi Tonini, respectivamente para reitor e vice-reitora.

Unioeste II

No câmpus de Marechal Rondon, Wilson Zoni e Gracy Kelly formaram chapa para concorrer à Reitoria da Unioeste. O prazo final para as inscrições das candidaturas é amanhã (20). O início de campanha é dia 30 de setembro e as eleições ocorrem no dia 22 de outubro.