EJA: Oficinas estimulam habilidades em alunos

Despertar no aluno suas habilidades e o gosto por atividades e práticas do dia a dia. É com essa mentalidade que o EJA (Educação de Jovens e Adultos) da Apae de Cascavel vem promovendo mudanças significativas nos campos cognitivo e de mobilidade. Com 250 alunos nos períodos de manhã e tarde, o EJA responde por mais da metade dos alunos atendidos pela instituição, com faixa etária dos 15 até os 85 anos.

Todo o trabalho tem como alicerce as diversas oficinas de aprendizagem, concebidas para impulsionar a habilidade de cada aluno. A coordenadora do EJA, Fátima Eckstein, elenca a oficinas oferecidas aos alunos, entre as quais as de artesanato, pintura em madeira MDF, culinária e panificação, higiene e limpeza, de tecidos e utilização de materiais descartados higienizados.

“A proposta de trabalho da equipe, que conta com aproximadamente 30 colaboradores, visa dar continuidade às atividades pedagógicas e, associado a isso, buscar a evolução dos alunos por intermédio das oficinas”, destaca Fátima Eckstein.

Na oficina de artesanato em madeira MDF, os alunos são incentivados a explorar suas habilidades e o espírito de equipe. As atividades auxiliam principalmente na evolução motora.

Para alunos com mobilidade ampla, há aulas de horticultura e paisagismo na horta da Apae. Eles participam do processo inicial, com o preparo do solo, plantio, colheita e orientações quanto à comercialização. Visitas externas ocorrem em supermercados, hortas e Ceasa. “Os alimentos cultivados incrementam o cardápio nutricional diário na Apae e também para servem para subsistência deles”.

A EJA da Apae de Cascavel oferta ainda oficinas de beleza e noções de limpeza, como forma de elevar o bem-estar e a autoestima. Nesse processo, a Apae tem procurado mobilizar a família no sentido de contribuir com o desenvolvimento dos alunos. Na oficina de culinária e panificação, o ensino envolve desde a origem dos produtos, data de validada, custos e as receitas utilizadas, com degustação.