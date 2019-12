Egressa de Jornalismo e ex-apresentadora do Universo FAG é a nova contratada da CNN Brasil

O ano de 2020 irá começar com novos desafios profissionais à jornalista Amábyle Sandri. A egressa de Jornalismo do Centro Universitário FAG é uma das contratadas da CNN Brasil, que colocará sua programação no ar a partir de março do ano que vem. Amábyle será a âncora da emissora no Rio de Janeiro.

Amábyle esteve à frente por um ano e meio da apresentação do Programa Universo FAG, transmitido pela Catve e produzido pela TV FAG. “Quando voltei para a TV, a convite do professor Luiz Carlos Sonda, para apresentar o Universo FAG, eu me reencontrei com a paixão pelo telejornalismo. O desafio de falar sobre tudo que acontece no universo que é o Centro FAG foi um misto de ansiedade com diversão. Cada programa ficou gravado na minha memória – seja pelo assunto, seja pelo tato dos entrevistados ou, ainda, pelo amor que vi nos olhos de quem dividiu o estúdio comigo. A convivência com os acadêmicos me fez lembrar o que descobri ao longo do tempo com a profissão: o poder transformador da comunicação, de lançar luz sobre assuntos que precisam ser discutidos, de dar voz às pessoas que não são ouvidas, de contar histórias que merecem ser conhecidas. E, no fundo, todos nós somos fontes de incríveis histórias”, comenta.

Ela também é a responsável pelo Blog Amabilices, especializado em jornalismo de viagens. Agora está prestes a integrar a equipe da emissora mundialmente conhecida, que mescla nomes consagrados do jornalismo como Evaristo Costa e William Waack, e novos talentos garimpados Brasil afora.

A jornalista se formou em 2008 e não esconde a empolgação pelo novo momento profissional. “Entro nessa nova fase de alma tranquila e com o coração aberto. É um grande passo na minha carreira. E é também uma oportunidade de mostrar que, quando a gente acredita, trabalha com honestidade, retidão e coloca amor em tudo o que faz, o resultado vem. Seja ele na fala carinhosa de um entrevistado, no impacto na vida de alguém que ouviu alguma história que a gente contou, ou, ainda, como um convite para trabalhar na maior emissora de notícias do mundo. É uma honra estar no time da CNN Brasil, que chega para fazer história no jornalismo brasileiro”, conclui.