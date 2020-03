Efeito coronavírus: Com 11ª alta seguida, dólar alcança R$ 4,58

São Paulo – O mercado de câmbio no Brasil teve mais um dia movimentado no Brasil nessa quarta-feira (4). O Banco Central anunciou leilão de swap para a quinta-feira, com US$ 1 bilhão em dinheiro novo, mas mesmo assim o dólar renovou máximas e terminou o dia em R$ 4,5805, uma alta de 1,52%. É a 11ª sessão seguida de alta.

O Ibovespa havia zerado os ganhos e passado a cair, mas voltou a subir, enquanto os índices em Nova York e as Bolsas europeias fecharam com ganhos.

A redução da atividade na China por causa do coronavírus tem um impacto global de US$ 50 bilhões, segundo estimativa apresentada pela Unctad (agência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento). A UE (União Europeia) é a economia que mais sofre com o surto de coronavírus, com prejuízo estimado em US$ 15,6 bilhões.

O BC disse na terça-feira que monitora atentamente os efeitos do surto de coronavírus e que nas próximas duas semanas, até a próxima reunião do Copom, será possível fazer uma avaliação “mais precisa” sobre efeitos na trajetória prospectiva de inflação. O PIB fraco de 2019 também pesa no humor do mercado financeiro – a atividade econômica cresceu 1,1% no ano passado.

Na terça o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) fez um corte emergencial dos juros de 0,50 ponto, para a faixa de 1% a 1,25% ao ano, levantando desconfiança de que o impacto do coronavírus pode ser pior do que o esperado até o momento.

Brasil confirma mais casos

O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde de São Paulo (estadual e municipal) confirmaram ontem (4) um terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil. Além desse, as autoridades aguardam a contraprova de outro caso que já testou positivo na análise inicial.

O terceiro paciente confirmado com a doença é um administrador de empresas colombiano de 46 anos que vive na cidade de São Paulo e que esteve na Espanha, na Itália, na Áustria e na Alemanha em fevereiro. Ele chegou à capital paulista no dia 29 de fevereiro. Com tosse, dor de garganta e cabeça, ele procurou o Hospital Israelita Albert Einstein ontem, onde o teste foi realizado e a confirmação ocorreu.

O ministério monitora 531 casos considerados suspeitos. Outros 314 já foram descartados. A lista de países monitorados chega a 31. Os estados com mais casos suspeitos são São Paulo (135), Rio Grande do Sul (98), Minas Gerais (82) e Rio de Janeiro (55), conforme dados compilados até as 17h15. No Paraná são monitorados 13 casos.