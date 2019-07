Efeito (bom ou ruim) que suplementos de academia podem trazer para sua pele

Nem todos os suplementos que são bons para o seu músculo fazem bem para sua pele. E outros, que talvez você só associe ao ganho de massa muscular, podem ser capaz de trazer inúmeros benefícios para sua pele, cabelo e unhas. Para saber o que usar com parcimônia e alguns efeitos dos suplementos de academia na pele, a dermatologista Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, indica a relação entre os produtos campeões em consumo na academia e a pele.

Whey Protein

Campeã em consumo nas academias, o Whey Protein é a proteína do leite que geralmente tem rápida absorção. Essa proteína fornece aminoácidos essenciais ao corpo, o que facilita o processo de hipertrofia (ganho de massa muscular). “O problema é que o uso desse suplemento merece acompanhamento mais rigoroso, uma vez que ele já foi indicado em estudos como influenciador importante no desenvolvimento de acne resistente, já que, sua ingestão aumenta a liberação de IGF-1, um hormônio semelhante à insulina 1, que tem ação na glândula sebácea, podendo aumentar a produção de sebo, associada ao desenvolvimento da acne. Além disso, esse suplemento pode desencadear a produção de andrógenos, ou hormônios que funcionam como hiperestimulantes das glândulas sebáceas e causam também inflamação. Isso pode obstruir os poros e favorecer o aparecimento da acne”, detalha a médica. Por isso, pacientes com predisposição genética à acne e tendência à oleosidade da pele devem priorizar as proteínas veganas, como a da ervilha, que também é eficaz no aumento da massa muscular e não aumenta a oleosidade da pele.

L-Arginina

Atuando na vasodilatação, a L-Arginina é um aminoácido não essencial, que pode ser suplementado ou encontrado nas carnes, no leite, no alho, nos ovos e nos grãos. Como há uma dilatação das veias, o aporte de nutrientes levado aos músculos também aumenta, o que poderia ter relação com o ganho de massa muscular. “Apesar de ter efeito benéfico para a pele e o cabelo no geral, é necessário consultar um especialista, pois a sobredose pode ter efeito contrário: ou seja, pode haver vasoconstrição, dificultando o metabolismo celular da pele e do couro cabeludo, por exemplo”, diz a dermatologista. Alguns suplementos desenvolvidos para a pele, como Bio-Arct, contam com a Arginina e a Citrulil-arginina, trazendo mais benefícios para a pele e os cabelos.

Glutamina

A glutamina é produzida nos músculos e é distribuída pelo sangue para os órgãos que precisam dela. Esse aminoácido pode ajudar a função intestinal, o sistema imunológico e outros processos essenciais no corpo, especialmente em momentos de estresse. Também é importante para fornecer “combustível” (nitrogênio e carbono) para muitas células diferentes no corpo. Com ação imunológica, a glutamina como suplemento age na recuperação muscular após a atividade física e, com isso, há uma reparação mais rápida dos tecidos. “Esse efeito também se dá na pele, por isso esse suplemento pode ser usado também em processos de cicatrização de feridas e recuperação da pele após queimaduras”, afirma Kédima.

Termogênicos

Os termogênicos são suplementos capazes de acelerar o metabolismo e os mais famosos são feitos à base de cafeína, chá verde e gengibre. Apesar de ajudarem em dietas para perda de peso quando aliado à atividade física, os termogênicos também agem como diuréticos, fazendo com que a perda de líquido seja mais acentuada, o que prejudica a umidade do corpo. Por isso, é necessário beber mais água para balancear esse efeito e não deixar de lado a hidratação da pele, que também pode ser prejudicada, o que deixaria o tecido cutâneo mais susceptível aos danos ambientais.

Aminoácidos

O BCAA é um composto de aminoácidos essenciais e vitamina B6 que otimiza os resultados de ganho de massa muscular. O suplemento colabora também com a recuperação dos músculos, além de ter efeito anticatabólico, promover maior resistência física e ser fonte de energia. Além de ajudar nos músculos, o BCAA é uma proteína que ajuda na construção da pele (estimulando colágeno), dos cabelos e unhas. Também formado de aminoácidos essenciais, o ingrediente In.Cell traz também lipídeos e ácidos graxos mono e poli-insaturados (ômegas 3, 6, 7 e 9), que podem contribuir também para a pele e cabelos saudáveis.

Maltodextrina

Suplemento para melhorar a performance durante o exercício físico, já que é fonte de carboidratos, a Maltodextrina tem rápida absorção, ajudando a dar energia para o corpo. Como a Maltodextrina é um açúcar, o paciente deve tomar cuidado com sua alimentação, já que o excesso de açúcar pode causar a glicação do colágeno, um processo no qual as moléculas de glicose se unem às proteínas de elastina e colágeno, que são substâncias responsáveis pela firmeza da pele e faz com que essas proteínas quebrem. Além disso, a maltodextrina pode favorecer o surgimento de acne. “Por isso, tome cuidado e sempre consulte um médico ou nutricionista antes de iniciar a suplementação”, finaliza a médica.

Fonte: www.kedimanassif.com.br