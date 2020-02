Educação vai recolher Jaquetas do uniforme que apresentaram problemas

Foi determinado nesta quarta-feira (19), o recolhimento de todas as jaquetas do kit do uniforme escolar das escolas municipais que apresentaram problemas ou defeitos. A troca dos itens será feita o mais rápido possível.

Os problemas foram observados pela Semed (Secretaria Municipal de Educação) durante a entrega dos uniformes aos alunos já na semana passada. O Comitê de Acompanhamento ao Programa de Distribuição Gratuita do Uniforme Escolar foi convocado pela Semed e constatou que, de fato, havia problemas na jaqueta que compõe o kit.

A empresa foi notificada ainda na segunda-feira (17) e na manhã desta quarta-feira(19) os representantes legais estiveram na Secretaria Municipal de Educação, reunidos com o Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, membros do comitê e a secretária de Educação, Marcia Baldini.

Prezando pela qualidade dos uniformes que são oferecidos aos alunos, e diante da situação ocorrida, a Secretaria Municipal de Educação tomou as medidas administrativas e jurídicas cabíveis ao caso e dará continuidade a entrega dos kits, sendo que a jaqueta será retida para substituição e entregue tão logo os problemas apresentados sejam sanados.