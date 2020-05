Educação usa tecnologia para avaliar e traçar estratégias

A Secretaria de Estado de Educação e do Esporte vem garantindo a manutenção de reuniões e encontros de trabalho durante a pandemia. O uso das videochamadas e das lives, tecnologias que encurtaram as distâncias entre professores, diretores e a secretaria, tem possibilitado uma rápida evolução da educação a distância implementada com o Aula Paraná.

Desde o início da quarentena, reuniões virtuais são realizadas diariamente pelo secretário da Educação e do Esporte, Renato Feder. São encontros com grupos de professores e de diretores de escolas de todo o Paraná que mantêm a secretaria sempre atualizada sobre o que está funcionando em cada região e os pontos que precisam ser ajustados. Apenas nas últimas três semanas houve cerca de 40 videoconferências.

“Nessas conversas, identificamos quais dificuldades eram pontuais e quais eram gerais. Sem estes encontros virtuais demoraríamos muito mais para reunir tanta informação e, sem dúvidas, não teríamos uma solução EaD tão completa em tão pouco tempo”, destacou Feder.

Ele acrescenta que, com essas ferramentas, as informações têm chegado de forma mais rápida, o que reflete nos bons resultados do ensino a distância.

Ana Maria Molini, chefe do Núcleo de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, explica que, como a região está mais afastada da capital, essa é uma ótima alternativa para se manter sempre atualizada. “Foi uma boa forma que a secretaria encontrou de se fazer ainda mais presente com todos os diretores da região. É uma maneira muito clara e objetiva de trocar informações rápidas, receber dados de última hora e tirar as dúvidas praticamente em tempo real”.

Formação on-line

A tecnologia também tem permitido alcançar rapidamente milhares de professores em todo o Paraná. Por meio de transmissões ao vivo pelo Youtube, conhecidas como lives, professores da rede e profissionais do Google têm oferecido aos servidores formação em plataformas de estudos online. O conteúdo já soma mais de 200 mil visualizações.

A diretora do DAP (Departamento de Acompanhamento Pedagógico), Eliana Provenci, explica que esse é o objetivo da secretaria desde o início da pandemia. “Nosso foco é fazer lives semanais, cada uma com temas diferentes que visem aperfeiçoar o conhecimento dos professores nas plataformas online”.

Futuros temas

As próximas lives estarão disponíveis no canal da Youtube da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e serão ministradas por professores da rede para fortalecer e desenvolver o protagonismo dos servidores. A programação ainda será divulgada. Confira os próximos temas: