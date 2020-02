Educação promove oficinas de formação para tutores pedagógicos

Cerca de 400 profissionais da rede estadual de Educação estiveram reunidos em Curitiba esta semana para o 1° Encontro de Formação em Tutoria Pedagógica de 2020. Participam do evento os chefes dos NREs (Núcleos Regionais de Educação), coordenadores pedagógicos dos NREs, coordenadores regionais dos programas Presente na Escola e Mais Aprendizagem e técnicos pedagógicos.

Nas oficinas são tratados temas como os princípios da Tutoria Pedagógica, ações dos tutores frente à Prova Paraná e à Prova Paraná Mais e a importância do acompanhamento pedagógico da hora-atividade.

O programa Tutoria Pedagógica foi implementado em 2019 pela atual gestão da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e hoje impacta aproximadamente 1,9 mil escolas. O projeto consiste em encontros periódicos, realizados nas instituições de ensino, entre a equipe pedagógica e diretiva dos colégios e técnicos dos núcleos.

Diretor de Educação da Secretaria, Raph Gomes Alves explica que a tutoria se trata de uma estratégia de formação de serviço, em que o tutor, que é um técnico pedagógico do NRE, estabelece uma rotina de trabalho com as equipes escolares a fim de implementar o plano de ação daquela instituição e garantir a aprendizagem de todos os estudantes. Na visão de Gomes Alves, a Tutoria Pedagógica é a ação mais estratégica da secretaria atualmente.

“A função da tutoria é auxiliar no desenvolvimento do gestor da escola para que ele seja um excelente gestor. Pesquisas na área educacional mostram que, por trás das escolas que têm bons resultados, está uma excelente gestão”, afirma.

O encontro desta semana consiste em um momento de alinhamento da rede. Os planos de ação das escolas foram desenvolvidos pelos diretores em janeiro, durante o Seminário Foco na Aprendizagem, e discutidos com os professores e os pedagogos nos Dias de Estudo e Planejamento, que antecederam a volta às aulas. Agora, os tutores também precisam se apropriar desses planos de ação para ajudar as escolas a colocá-los em prática.