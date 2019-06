Educação lança aplicativo próprio para a correção da Prova Paraná

Curitiba – A Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná lançou ontem (10) o aplicativo Corrige, uma ferramenta desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia e Inovação Educacional que possibilita a correção de provas e avaliações em poucos segundos pelo celular. Inicialmente, o Corrige estará disponível para a correção da segunda edição da Prova Paraná, que será aplicada hoje (11) em todas as escolas estaduais e nas redes municipais de 398 cidades do Paraná.

O Corrige vem para simplificar o trabalho das escolas e beneficiar a gestão pedagógica com uma ferramenta que não só otimiza o tempo dedicado à correção de provas, mas também oferece um sistema que compila os dados e possibilita um diagnóstico mais preciso sobre os conteúdos que estão sendo aprendidos com maior ou menor facilidade pelos estudantes.

“A Prova Paraná é um instrumento importantíssimo para subsidiar o trabalho dos professores. E o Corrige vem para agilizar o trabalho de correção das avaliações. Cada prova tem 40 questões, imagine se a escola tivesse que inserir cada resposta de cada aluno no sistema, quanto tempo isso levaria? Com o Corrige, cada avaliação é corrigida em segundos” explica Vítor Agrella, coordenador de Projetos do Departamento de Tecnologia e Inovação Educacional (DPTE).