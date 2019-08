EDUCAÇÃO FÍSICA: Estudantes organizam colônia de férias

O curso de Educação Física da Universidade Paranaense – Unipar, Unidade de Toledo, organizou uma colônia de férias para os alunos do primeiro fundamental da escola Harbor School.

Vários acadêmicos foram escalados para monitorar uma série de jogos e atividades recreativas, como pintura facial, circuito motor, jogos cognitivos e hora do cinema.

A sessão de férias, que durou uma semana, teve como objetivo estimular a criatividade dos acadêmicos, na missão de desenvolver jogos interativos que pudessem divertir as crianças, aprimorando a coordenação e a habilidade de pensamento ágil.

O coordenador do curso, professor Robson Recalcatti, diz que o objetivo foi alcançado e todos puderam comemorar o sucesso do projeto: “Os acadêmicos mostraram competência e as crianças se divertiram muito”.

Segundo ele, recreação é uma modalidade do bacharel em Educação Física que vem ganhando muito campo de atuação profissional. “Os nossos acadêmicos têm a disciplina na grade curricular, portanto, a ação na escola foi uma oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos”.