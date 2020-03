Educação Especial recebe Kits para identificar dificuldades de aprendizagem 

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Umuarama adquiriu 22 kits para avaliação de alunos com dificuldades de aprendizagem na Rede Municipal de Ensino. A aquisição do material tem como objetivo investigar o processo de aprendizagem da criança e seus conhecimentos, bem como orientar os professores na definição de estratégias para a resolução de problemas.

Os kits foram entregues pelo prefeito Celso Pozzobom e pela secretária municipal de Educação, Mauriza Gonçalves de Lima Menegasso, à coordenação de Educação Especial nesta semana, no Núcleo de Tecnologia Educacional do Município (NTM). “É um material voltado para avaliar as funções psicológicas superiores, o desenvolvimento psicomotor e as exigências curriculares da leitura, escrita e matemática”, explicou Mauriza.

Os professores da Sala de Recursos Multifuncionais receberam uma primeira formação das autoras do material, Nerli Nonato Ribeiro Mori e Danille Sayuri Saito (UEM) para a aplicação ao público-alvo da Educação Especial, setor que tem a coordenação das servidoras Maria de Lourdes Castanha de Freitas e Angela Pinto Tavares Baccarin.

Para o prefeito Celso Pozzobom, o município deve utilizar todos os recursos disponíveis para atender cada vez melhor a todos os públicos educacionais. “Graças à boa condição financeira da Prefeitura, podemos contribuir de forma mais ampla para o processo de ensino e aprendizagem, equipando escolas com novos recursos materiais e capacitando os nossos professores. Estamos investindo mais de R$ 15 milhões em melhorias estruturais nas unidades para dar melhores condições de trabalho aos profissionais e ambientes mais confortáveis aos alunos”, apontou.

Além dos kits para Educação Especial, o município adquiriu recentemente cadeiras para alimentação das crianças nos CMEIs, caminhas para substituir os colchonetes e está instalando ar-condicionado em todas as salas de aula que ainda não contavam com este recurso. “Os resultados desses investimentos e da capacitação e dedicação dos professores serão colhidos no futuro, com cidadãos bem preparados para a sociedade e uma cidade cada vez mais desenvolvida”, completou Pozzobom.

Fonte: Tribuna Hoje News