Educação a Distância: Unipar seleciona estudantes para projetos de pesquisa

Junto com o ensino e a extensão, a pesquisa integra o tripé que dá a uma instituição de ensino superior o título de universidade. Atuando nela, o estudante tem a oportunidade de adquirir e ajudar a produzir novos conhecimentos, participando de projetos que o insere no mundo da iniciação científica.

Na Unipar, os investimentos são expressivos e constantes nessa área. A Instituição desenvolve, anualmente, cerca de 200 projetos de pesquisa, todos coordenados por professores conceituados e preocupados com a busca de solução para problemas enfrentados pela sociedade.

O aluno que participa tem a chance de agregar valor ao currículo acadêmico, pois um projeto de pesquisa faz grande diferença na vida dele: não só no contexto universitário, mas também no momento em que vai para o mercado de trabalho, com muito mais aprendizado no currículo.

Na Unipar, as oportunidades não são apenas para os alunos de cursos de graduação presencial; via PIC (Programa de Iniciação Científica), elas contemplam também os de graduação a distância. Os selecionados neste ano já estão trabalhando.

“Participar desse programa é importante para minha carreira, pois agrega valor ao meu currículo acadêmico, somando pontos para a aprovação em um concurso público e até mesmo para ingressar em um futuro mestrado”, afirma Luiz Fernando Miranda, aluno de Sistemas de Informação/EaD.

“Esse projeto nos proporciona, como alunos, uma vivência mais aprofundada de assuntos relacionados a áreas de interesse no âmbito científico; com isto, é possível conhecer metodologias e técnicas, propor novas análises e desenvolver o raciocínio crítico”, diz Raiane Oliveira, aluna do curso de Letras/EaD.