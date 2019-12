Eduardo Coudet fala de “paixão” ao ser apresentado no Internacional

Porto Alegre – O argentino Eduardo Coudet foi apresentado oficialmente pelo Internacional nessa quinta-feira (20), um dia depois de sua chegada a Porto Alegre. Em sua primeira entrevista coletiva no clube pelo qual assinou até o fim de 2021, o comandante disse que escolheu o time gaúcho pela paixão.

“Vamos começar a dar forma ao time, é o que pretendemos, ter um time competitivo. Um time que seja protagonista. Sempre digo o mesmo: Não podemos assegurar resultado, mas muito trabalho e ser competitivo sempre. É o que temos que preparar. A torcida merece um time competitivo, que os identifique em campo. Escolhi o Inter por ser um time passional, eu gosto de times passionais, todos que dirigi foram assim. Eu digo que gosto dessa loucura linda da torcida, que vive, defende e está constantemente pensando nas cores desta camisa. É um desafio lindo e vou fazer todo possível para armar à altura do que significa um time e sua história”, disse Coudet.

O treinador disse ainda que estudará o elenco antes de pensar em reforços: “Penso que o Inter tem um plantel muito bom, por isso temos que pensar nas definições que temos, quais jogadores vamos precisar, as necessidades que teremos. Mas o importante é um time que a torcida se sinta identificada, que transmita do campo para torcida. Que seja protagonista, um time com muito coração, que dispute da primeira à última bola como se fosse a primeira”, comentou.

O certo é que ele não terá muito tempo para isso, pois o Inter terá compromissos importantes logo no início da temporada. O Colorado começa sua trajetória na fase preliminar da Libertadores em fevereiro contra um representante do Chile ainda a ser definido. Até lá, reforços devem ser anunciados. Damián Musto, do Huesca (ESP) e Rodinei, do Flamengo, estão encaminhados.