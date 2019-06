EcoPark Oeste: 35% da obra está concluída

Após os contratempos registrados há dois meses, com a interrupção dos trabalhos e a redução do ritmo, a Secretaria de Obras de Cascavel informa que a obra do tão esperado EcoPark Oeste já está 35% concluída. Atualmente, 50 funcionários trabalham no local e o andamento está dentro do prazo estipulado, que se encerra em outubro, quando deve ser entregue à comunidade.

No último fim de semana, o prefeito Leonaldo Paranhos esteve no local e mostrou máquinas e homens trabalhando mesmo durante o domingo.

E, na segunda-feira, a pista interditada da Avenida Brasil foi liberada para o tráfego e agora as obras seguem dentro do leito do Córrego Bezerra.

A obra já foi tema de polêmica. Até hoje ninguém sabe ao certo por que os trabalhos foram paralisados por cerca de um mês. A suspeita era de que não tivesse havido repasse de recursos da Itaipu Binacional, responsável pelo custeio de 90% da obra, e que a prefeitura não poderia se comprometer com pagamentos de valores acima do que lhe cabia no convênio. Porém, a Itaipu assegura que não houve a suspensão de repasse.

A prefeitura não informou o valor já repassado, mas, de acordo com a Itaipu, já foi pago à empresa responsável R$ 3.454.586,35, de um total de R$ 13.285.014,80. A Itaipu afirma ainda que o convênio com Cascavel é na modalidade reembolso, ou seja, os repasses ou os pagamentos são feitos conforme o progresso da obra, quando os serviços são executados e concluídos é feito o reembolso ao município correspondente a esses itens.

O projeto

O projeto prevê a recuperação e a drenagem do Córrego Bezerra, através da melhoria da margem e da preservação do curso da água. Dentro do EcoPark Oeste terá: pista de caminhada, ciclovia, estacionamentos, lago e horta educativa.

A Itaipu informou ainda que o projeto está mantido em sua totalidade. A dúvida em relação à continuação do projeto veio depois que a nova diretoria realizou uma revisão nos investimentos da Binacional e alguns cortes foram feitos.

