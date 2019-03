Ecomuseu abre suas portas à comunidade para tarde de recreação

Pela quarta vez, o Ecomuseu de Itaipu vai oferecer à comunidade uma tarde repleta de atrações gratuitas. O “Museu em Ação” abrirá as portas ao público no sábado, dia 13 de abril. Das 15h às 19h, o visitante poderá participar de 16 oficinas, vencer um muro de escalada, desafiar a gravidade no slackline, acompanhar um espetáculo de dança e aproveitar o dia para comprar produtos orgânicos. A entrada é livre, mas é preciso se inscrever antecipadamente para algumas atividades (saiba mais abaixo).

O evento também terá uma oficina especial para construção de uma máquina de Rube Goldberg (aparelho que executa tarefa simples de forma complicada, com uma reação em cadeia). Para esta atividade, é necessário se inscrever por um link específico: webforms.pti.org.br/oficinamuseuemacao. A idade mínima é de 12 anos. São 40 vagas.

Para as demais oficinas, é preciso fazer a inscrição pelo link webforms.pti.org.br/museuemacao. São elas: carimbo de borracha, horta, brincadeiras tradicionais, bonecos de farinha, yoga para pequenos (Aprender a Si), dança de rua, brinquedos tradicionais, bolha de sabão, desenho e pintura livre, estêncil, pintura facial, malabares e contação de histórias. As crianças pequenas poderão desfrutar do “museu para brincar”, um espaço reservado às atividades lúdicas e sensoriais voltadas aos pequeninos.

O público que comparecer poderá aproveitar a oportunidade para visitar toda a estrutura do museu. Entre as atrações estão a sala com a réplica do eixo da turbina, os cenários que reproduzem períodos pré-histórico e de construção da usina, a maquete da região de Itaipu (com 76 metros quadrados) e o Sansão – caminhão usado durante a construção da hidrelétrica.

Na última edição do evento, promovida em dezembro do ano passado, 1.585 pessoas compareceram às instalações do Ecomuseu.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2018, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 90% do Paraguai.