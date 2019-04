EAD Unipar: Nove turmas de formandos colam grau em Cascavel

A Universidade Paranaense – Unipar realiza mais uma cerimônia de colação de grau das turmas de EAD (Educação a Distância), realizada, por videoconferência, pelo Reitor Dr. Carlos Eduardo Garcia para os seus diversos polos. Em Cascavel, colaram grau as turmas de formandos dos cursos de Administração, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Gestão Pública, História, Logística, Pedagogia e Processos Gerenciais.

No polo, compuseram a mesa de honra a secretária acadêmica presencial, Giani Blanco, o diretor da Unidade, professor Gelson Uecker, a tutora presencial do polo, professora Cleci Dariva, e a patronesse das turmas, professora Elisabete de Melo.

Como acontece em todas as solenidades da Unipar, os professores foram saudados com o título de nome de turma. De Administração foi a tutora Carla Debia, de Gestão Comercial e Gestão de Recursos Humanos a tutora Lilian Itikawa, de Gestão Financeira o tutor Pedro Cunha, de Gestão Pública a professora Lauriê Silva, de História e Pedagogia a professora Rosemari Szezerbatz, de Logística o tutor Marlon Ganancio, e de Processos Gerenciais a tutora Daiany Silveira.

Outro momento de destaque foi a láurea acadêmica. Como reconhecimento ao esforço acadêmico, os melhores alunos receberam certificado de honra ao mérito: Aline Magalhães (Administração), Ana Ruscheweyh (Gestão de Recursos Humanos), Gleudo Vieira (Gestão Financeira) e Marcelo da Silva (Logística).

Teve ainda homenagem aos familiares. Em Cascavel, representando a todos, a pedagoga Roseli Camargo homenageou o esposo Mario Machado e os filhos Jorge e Vinicius Machado.

EAD UNIPAR São 29 opções de cursos de graduação, com a mais alta qualidade de ensino e materiais desenvolvidos por professores conceituados. Com dez anos de excelência em educação a distância, a Universidade conta com polos de apoio presencial em diversos estados, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal. Para os interessados em ingressar na modalidade, informações podem ser obtidas pelo site www.unipar.br ou pelo telefone (45) 3321-1300.