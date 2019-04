Dumbo já está em cartaz no Cine West Side

Essa semana você já pode conferir o novo filme “Dumbo”, que está em cartaz no Cine West Side em Cascavel. A história se passa em 1919, em Joplin nos Estados Unidos. Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.

Essa história mágica pode ser vista no Cine West Side às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (45) 3227-5757.