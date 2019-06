Duas pessoas morrem em colisão entre moto e carreta na BR-277 em Santa Tereza do oeste

Motociclista e passageiro morrem eem colisão frontal com carreta na Br-277 em Santa Tereza do Oeste-PR.

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma carreta na BR-277 em Santa Tereza do Oeste na madrugada deste domingo (30) .

O acidente ocorreu por volta das 4h no km 611. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a ocorrência envolveu um caminhão IVECO/STRALIS do município de Itaipulândia/PR, conduzido por homem de 39 anos, que seguia o fluxo de veículos quando uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN do município de Santa Tereza do Oeste, ocupada por dois adolescentes, tentou cruzar a via e obstruiu a passagem do Iveco, ocorrendo a colisão transversal dos veículos.

Na colisão o condutor e o passageiro da motocicleta não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.

Houve a necessidade de desvio do fluxo de veículo, por aproximadamente 1h e 50minutos, para o serviço de perícia técnica.