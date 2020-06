Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente de carro no norte do Paraná

Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um acidente em Faxinal, no norte do Paraná, na PRc-272, na noite desta terça-feira (16).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um carro com quatro passageiros seguia no sentido Mauá da Serra quando o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, que resultou numa batida frontal com outro veículo em alta velocidade.

Em seguida, o carro sem controle atingiu outros dois automóveis. No acidente cinco pessoas foram socorridas com ferimentos moderados e graves. Todas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Faxinal.

O condutor do veículo que invadiu a pista e uma passageira morreram no local. Os corpos das vítimas, que não foram identificados oficialmente, foram encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal).

No carro desregrado foram encontradas latinhas de cerveja e as causas do acidente em Faxinal serão apuradas pela PRE.

Fonte: Portal Nova Santa Rosa