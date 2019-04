Dragão: Inflação sobe e é a maior para março desde 2015

São Paulo – Os preços medidos pelo índice oficial de inflação do País, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), aceleraram em março e avançaram 0,75%, ante um aumento de 0,43% no mês de fevereiro, divulgou nesta quarta-feira, 10, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O valor é o maior para o mês desde 2015, quando a alta nos preços foi de 1,32%.

Com o resultado, o acumulado da inflação em 2019 chegou a 1,51% e a 4,58% nos últimos 12 meses. A elevação foi puxada principalmente pela alta nos preços dos alimentos, que avançaram 1,37% e dos transportes, alta de 1,37%. Juntos, os grupos responderam por 80% do índice mensal.

Dentro do grupo dos alimentos, destacam-se os avanços nos preços do tomate (31,84%), da batata-inglesa (21,11%), do feijão-carioca (12,93%) e das frutas (4,26%). Segundo o gerente de pesquisa Fernando Gonçalves, problemas na safra e nos baixos estoques pressionaram os preços. “São produtos importantes na mesa do brasileiro e que têm grande peso no índice de inflação”, ressalta.

Já a alta no grupo dos transportes se deve ao aumento nos preços dos combustíveis, que subiu 10,82% no combustível vendido às refinarias.

Com isso, houve aumento na gasolina (2,88%) e no etanol (7,02%). Outras contribuições para a taxa positiva no grupo Transportes vieram do aumento nos preços nas passagens aéreas (7,29%) e ônibus urbanos (0,90%).