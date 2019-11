Dos espartilhos às lingeries à mostra: transformação da autoestima feminina

É bastante comum as pessoas encararem as lingeries como peças que remetem à sofisticação e à modernidade. Mas não foi sempre assim. A história revela que os tradicionais sutiãs e calcinhas surgiram somente no início do século XX, pois, até então, apenas espartilhos e crinolinas (armação de linho e crina de cavalo usada debaixo do vestido) eram utilizados.

Enquanto os espartilhos levantavam os seios e afinavam a cintura, a crinolina dava mais volume à saia, compondo um visual totalmente estruturado e pouquíssimo confortável. Já nos anos 50 a moda íntima ganhou novos ares com as pin-ups, isto é, modelos e atrizes que posavam de lingerie. Aos poucos, os tops e sutiãs push-up também ganharam seu espaço, mas geralmente escondidos sob as roupas ou com alças de silicone.

Muito mais do que uma conotação sexy, as lingeries conquistaram seu espaço por apresentarem características mais confortáveis e funcionais, como os diferentes e inovadores modelos de sutiãs de amamentação, sutiãs pós-mastectomia com encaixe para a prótese, calcinha modeladora e cintas pós-cirúrgicas — exemplos de peças que ganharam mercado e consumidoras.

Além dessas peças específicas, os últimos anos estão se mostrando muito mais generosos com a moda íntima. Atualmente, por exemplo, o assunto lingerie é debatido com liberdade em diversos ambientes e plataformas digitais. Há quem defenda, inclusive, o direito de não usá-las. Mas, no universo da moda, são as peças íntimas à mostra que estão revolucionando o mercado. Lingerie à mostra sob a blusa transparente, como top e como sobreposição, são apenas algumas das inúmeras possibilidades encontradas dentro e fora das passarelas.

Mas, em todo este processo de construção, qual o impacto da lingerie na autoestima da mulher? De maneira geral, toda mulher se sente bonita e atraente com uma lingerie. No entanto, de forma muito mais específica e minuciosa, assim como as roupas, as lingeries também são uma forma de expressão, identidade, conhecimento e autocuidado.

Em uma realidade onde a pressão estética e a busca pelo “corpo ideal” são reais, a autoaceitação transforma a relação da mulher com o seu próprio corpo, e ter uma lingerie contribui muito para esse processo. É por isso que o mercado de peças íntimas tem crescido e feito tanto sucesso: aberto a novas modelagens, novas opções de cores, estilos e preferências, esse segmento tem ajudado a mulher moderna a se encontrar.