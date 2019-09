Dólar renova máxima do ano

São Paulo – O dólar atingiu uma nova máxima em 2019. Nessa segunda-feira (2), a moeda americana fechou cotada a R$ 4,184, alta de 1%, maior patamar desde 13 de setembro de 2018, antes das eleições presidenciais.

Dentre os emergentes, o real foi a divisa que mais se desvalorizou na sessão, marcada pela dificuldade de China e Estados Unidos chegarem a um acordo comercial e pelo pacote argentino que visa conter a desvalorização do peso.

Por aqui se soma o efeito Argentina. Domingo (1º), o governo de Maurício Macri decretou limites no mercado de câmbio, para conter a disparada do dólar. Segundo as novas regras, as pessoas físicas serão limitadas a comprar ou transferir para contas no exterior até US$ 10 mil por mês.