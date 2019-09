Início de gestão: Investimentos no Paraná crescem 202%

Curitiba – O governo do Paraná aumentou em 202,79% o volume de investimentos no primeiro semestre deste ano no comparativo com o mesmo período de 2015. O levantamento foi feito pelo jornal Valor Econômico e mostra que o Estado já liquidou R$ 497 milhões no período analisado. No geral, os investimentos estaduais sofreram queda de 52%.

O impresso avaliou o desempenho dos atuais governos com o início das administrações imediatamente anteriores (2015) nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. O índice de crescimento do Paraná está bem à frente dos demais entes federativos. Alagoas ficou com a segunda melhor marca (78%) e Rio Grande do Norte com a terceira (62%). Os dados são da STN (Secretaria do Tesouro Nacional).

O volume de recursos desembolsados pelo Estado nos seis primeiros meses do ano, conforme apurou o Valor, é parte de um grande programa de investimentos em obras públicas iniciado em 2019, que soma R$ 7,1 bilhões. O montante está sendo aplicado em todos os modais logísticos e de transporte, na infraestrutura urbana e nas áreas de saneamento, energia e habitação.

“São recursos fundamentais para modernizar o Paraná, resolver gargalos que travam o setor produtivo e melhorar a qualidade de vida dos paranaenses”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior. “Os investimentos públicos são importantes também para alavancar a economia. Isso influencia também no aumento de empregos no Estado”, diz.