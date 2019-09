Dólar fecha em R$ 4,17 e Petrobras limita perdas na Bolsa

São Paulo – O dólar à vista fechou em alta de 0,43% nessa segunda-feira (23), valendo R$ 4,17. A moeda americana esteve em alta durante o dia todo, segundo especialistas, em reação à continuidade das saídas de recursos do País. “Com a queda da taxa Selic e a perspectiva de novos cortes, há fundos de investimentos especulativos, chamados de predadores no mercado, que estão saindo do País em busca de rentabilidades melhores em outros países em que a taxa de juros é maior e o custo de contratação mais barato do que no Brasil, como o México”, explica Jefferson Rugik, diretor superintendente da corretora Correparti.

A desvalorização do real também reflete a cautela do investidor com as incertezas internacionais ligadas à guerra comercial entre China e Estados Unidos, o conflito geopolítico no Oriente Médio e os sinais de desaceleração da economia global, afirmou o sócio-diretor da Assessoria Via Brasil, Durval Correa.

Os ativos do mercado financeiro local seguem com a queda sendo limitada pela alta das ações da Petrobras – o que a ajuda a manter a marca dos 104 mil pontos.