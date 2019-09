Dólar despenca

O noticiário externo mais positivo, tanto na China como no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, estimulou a procura por ativos de risco, o que acabou enfraquecendo o dólar e favorecendo as moedas de emergentes. O real foi uma das que mais se valorizaram. A moeda norte-americana fechou em queda de 1,76%, o maior recuo diário desde 8 de outubro do ano passado (-2,40%), terminando a quarta-feira (4) em R$ 4,1053.

A votação da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado também foi bem vista pelas mesas de câmbio. Na máxima, a moeda chegou a encostar em R$ 4,16 e bateu R$ 4,09 ao longo do dia.