Dois “Brasis” em campo

Copa América: Brasil enfrenta Venezuela em busca de vaga antecipada

Rio de Janeiro – Vindo de vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia, na estreia da Copa América, na última sexta (14), o Brasil volta a campo pela competição nesta terça-feira, às 21h30, para enfrentar a Venezuela, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 2ª rodada do Grupo A.

As duas seleções chegam para o jogo sem terem treinado no gramado baiano. Diante das fortes chuvas que tem caído no estado, as atividades das duas equipes que estavam previstas ontem foram canceladas. As condições do campo de jogo haviam sido alvo de críticas depois da partida entre Argentina e Colômbia, disputada sábado.

Na primeira rodada da Copa América, a Venezuela jogou na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e empatou sem gols com o Peru. Assim, se o Brasil somar mais três pontos nesta noite, se garantirá antecipadamente nas quartas de final.

Em busca do objetivo, o técnico Tite deverá fazer apenas uma mudança na equipe, com saída de Fernandinho para a entrada do volante Arthur, do Barcelona, que treinou normalmente nos últimos dias, depois da pancada que sofreu no amistoso com Honduras e que o tirou da estreia.

Do outro lado, o técnico Rafael Dudamel não contará com o defensor Luís Mago, expulso na estreia. Feltscher deve ser o escolhido para iniciar a partida, com Villanueva sendo deslocado para a direita.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Venezuela – 18/6, às 21h30

Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Coutinho; David Neres, Richarlison e Firmino. Técnico: Tite

Fariñez; Rosales, Chancellor, Feltscher e Villanueva; Moreno, Herrera e Rincón; Savarino, Rondón e Murillo. Técnico: Rafael Dudamel

MUNDIAL FEMININO | Seleção decide vaga com a Itália

A seleção brasileira feminina vive um clima decisivo nesta terça-feira, pela 3ª e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No jogo contra a Itália, às 16h (de Brasília), em Valenciennes, na França, o Brasil pode até perder e ainda assim avançar às oitavas de final. Mas para isso teria de esperar até quinta-feira, dia do fechamento da primeira fase, para comemorar a vaga. Já em caso de vitória ou empate, a seleção de Marta, Cristiane e companhia estará garantida no mata-mata. Marta, aliás poderá se tornar hoje a maior artilheira isolada de Copas do Mundo. Atualmente ela divide o posto com o alemão Miroslav Klose, com 16 gols.