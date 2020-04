Doentes por covid-19 chegam a 1.407 e mortos já são 86 no Paraná

A Secretaria de Saúde do Paraná divulgou um novo informe sobre a situação da covid-19 no estado. Até a quinta-feira (30), 1.407 pessoas tiveram confirmado o diagnóstico para o novo coronavírus. Destas, 915 já foram liberadas do isolamento e são, portanto, consideradas recuperadas. Outras 86 pessoas morreram em consequência da covid-19.

Do total de óbitos de residentes no Estado, as quatro pessoas que morreram nas últimas 24 horas três residiam em Curitiba (dois homens com idade de 80 e 77 anos e uma mulher de 87 anos) e um homem em Foz do Iguaçu (com idade de 42 anos).

MUNICÍPIOS – 131 municípios paranaenses registram casos confirmados. As novas 77 confirmações estão em: Amaporã (1), Apucarana (1), Araucária (1), Cambé (1), Campina Grande do Sul (1), Campo Mourão (1), Cascavel (3), Cianorte (1), Colombo (1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (11), Fazenda Rio Grande (4), Foz do Iguaçu (3), Guarapuava (2), Guaratuba (1), Ivaí (1), Mandaguaçu (1), Mandirituba (1), Maringá (1), Mirador (2), Morretes (1), Nova Londrina (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Isabel do Ivaí (1), São João do Caiuá (6), Telêmaco Borba (6), Três Barras do Paraná (1) e Umuarama (2).

FORA DO PARANÁ – São 16 confirmações de covid-19 e dois óbitos pela doença de residentes de outros estados.

AJUSTES:

Um caso confirmado na data de 18/4 de Boa Vista da Aparecida foi excluído a pedido do município.

Um caso confirmado na data de 22/4 de Cascavel foi transferido para São José dos Pinhais.

Um caso confirmado na data de 24/4 de Curitiba foi transferido para Pinhais.

Um caso confirmado na data de 21/4 de Querência do Norte foi transferido para Planaltina do Paraná.

