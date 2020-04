Doações ao Huop podem salvar vidas

A CAMPANHA

A Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (FUNDEP) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) estão promovendo uma ação para arrecadar recursos financeiros para compra de exames moleculares para o coronavírus (PCR em Tempo Real) para Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) em Cascavel. Este tipo de exame é mais exato e os resultados saem em até três dias.

A aplicação dos recursos arrecadados será fiscalizada pelo Ministério Público de Cascavel que também faz parte da Campanha.