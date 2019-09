Direito e Contábeis: jornada integrada

As coordenadoras dos cursos, Viviana Bianconi e Márcia Kounrouzan, acompanhadas do vice-reitor, Sérgio de Angelis, e do palestrante Felipe Lima

As coordenadoras dos cursos, Viviana Bianconi e Márcia Kounrouzan, acompanhadas do vice-reitor, Sérgio de Angelis, e do palestrante Felipe Lima

Os cursos de Direito e de Ciências Contábeis do Centro Universitário FAG realizaram a VIII Jinteg, Jornada Integrada dos cursos. Foram quatro dias de evento, com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma visão contemporânea a partir do olhar de profissionais das áreas para aprimoramento dos conhecimentos.

Além de alunos, professores e coordenações, a palestra de abertura, com o master coach Felipe Lima, contou com a participação do vice-reitor da FAG, Sérgio de Angelis, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – subseção de Cascavel, Jurandir Parzianello. Após o primeiro dia, cada curso teve sua própria programação.

Direito

A programação para o curso de Direito contou com a participação de Fernanda Tartuce, mestre em Direito Processual pela USP e autora de diversas obras jurídicas, entre elas Mediação em Conflitos Civis, tema de sua palestra aos acadêmicos de Direito. “A mediação é muito importante nos novos movimentos normativos e boas práticas do Direito, pois favorece a cultura de paz para que se encontrem saídas produtivas. Diferente da conciliação, a mediação dá autonomia às partes. Os tribunais incentivam muito”.

Conforme explica a advogada que é mediadora, a maioria dos casos em mediação são violações contratuais, direito de propriedade, processos sucessórios.

Outro destaque da semana foi Rodolfo Kronemberg Hartmann, mestre em Direito pela UGF-RJ e juiz federal titular, que levou os estudantes a uma revisita aos Institutos Tradicionais do Processo Civil. Segundo Rodolfo, a proposta do novo Código de Processo Civil foi melhorar a qualidade da prestação jurisdicional, proporcionando um debate maior entre os operadores do Direito. “É um código que tem a proposta de uma melhoria no serviço jurisdicional. Tivemos mudanças nas atividades disciplinas pelo Estado, mudanças quanto à regra de competência entre outros institutos. Para quem já conhecia a revisita é uma maneira de apurar de forma mais simples as mudanças efetuadas, e para quem não a conhecia, de aprender de acordo com o novo formato”.

Foram convidados também Marcos José Porto Soares, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, que tratou sobre Inteligência Artificial no Direito; Paulo Henrique Ribas, mestre em Direito, que abordou sobre as interpretações polêmicas do Código de Processo Civil pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Para tratar sobre Empreendedorismo e novos nichos de mercado, o convidado foi José Raphael Batista Freira, mestrando em Gestão de Cooperativa PUCPR.

O tema de encerramento foi Judicialização na Saúde, com o doutor em Direito e autor de diversas obras jurídicas Cristiano Sobral.

Ciências Contábeis

Já o curso de Ciências Contábeis recebeu o advogado Luiz Alfredo Vaz Junior e o contador Eli Nilson da Silva Sousa, que atuam em Curitiba com assessoria de comércio exterior e tributação. Eles falaram sobre a importância do contador e seus conhecimentos nas relações comerciais de importação e exportação.

Na quinta-feira (29), Paulo Henrique Helene, advogado e professor do Centro FAG, trouxe a temática Mídias Sociais como forma de ensino e aprendizagem, com base na excelente repercussão que tem ao expor conteúdos na rede social como recurso de ensino.

Na sexta-feira (30), a programação foi finalizada com a bacharel em Ciências Contábeis Maria Paola Andrade Ajala, que é egressa do Centro FAG, da turma de 2012. Ela falou sobre empreendedorismo após a graduação. A jovem inovou no mercado. Em parceria com um advogado, desenvolveu um sistema de contabilidade online para advogados, com a possibilidade de atender em todo o Brasil. “A Super Simples para Advogados é uma startup, considerando o quesito inovação. É mais simples a contabilidade de um escritório de advocacia do que a de um comércio, por exemplo. Com esse sistema, conseguimos cobrar um preço mais justo, atendendo a necessidade”, explica a egressa.