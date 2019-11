Diplomata celebra conquistas do ano com a 3ª Semana da Qualidade

Capanema – Com intuito de aproximar e capacitar produtores integrados, líderes técnicos e colaboradores das unidades de Cascavel, Capanema e Realeza, o Grupo Diplomata celebra as conquistas do ano com a terceira edição da Semana da Qualidade.

Neste ano, a semana começou dia 25 de novembro e se estende até o dia 1º de dezembro com o tema “A magia do foco no cliente para transformação de resultados”. O evento abrange todos que participam da cadeia de produção de alimentos, desde produtores, comerciantes e trabalhadores de agroindústrias, dentre outros.

No sudoeste, as atividades se concentraram em Capanema, onde a semana começou com as ações do Programa Sol com 10 Sensos, seguido de uma gincana interativa e atividades de responsabilidade ambiental para todos os colaboradores da indústria.

Para os líderes e as áreas técnicas foi aplicado o conceito de Food Fraud e Food Defense, sempre trabalhando sobre a segurança de alimentos e saúde pública para aperfeiçoar ainda mais a qualidade dos produtos Diplomata.

Integrados da cadeia de produção do frango receberam conceitos sobre a manutenção preventiva para geradores e gestão da propriedade rural nessa quinta-feira (28), com a presença do ex-deputado federal Alfredo Kaefer.

Nesse mesmo dia, colaboradores de panificadoras, supermercados, restaurantes, lanchonetes, agroindústrias, produtores da agricultura familiar e responsáveis pela merenda escolar participaram de uma capacitação do “Projeto Qualidade e Segurança de Alimentos”, da Dip Frangos, que foi feita por meio de uma parceria com as Prefeituras de Capanema e Planalto, a Acec (Associação Comercial e Empresarial de Capanema) e a Acep (Associação Empresarial de Planalto).

Em Realeza, os trabalhadores do incubatório de aves e integrados passaram por um ciclo de palestras e tiveram um novo olhar sobre o mercado consumidor com os conceitos de Food Defense e Biosseguridade aplicada ao processo incubatório, além de atividades sobre responsabilidade ambiental, ações do Programa SOL – Novo Programa com 10 Sensos, entre outros. No encerramento do ciclo de palestras, foram entregues os certificados das granjas que passaram por auditoria de terceira parte.

Nesta sexta-feira (29), os colaboradores e as áreas técnicas e de apoio participam da Gincana Interativa seguida de um treinamento sobre microbiologia de alimentos.

No sábado, o evento será encerrado em Capanema com uma retrospectiva do ano, além de almoço, bingo e atividades para todos os colaboradores e familiares das unidades da região.

Região oeste

Já na região oeste, durante toda a semana os colaboradores da indústria e da sede administrativa passaram por treinamentos, entre eles PGRS (Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos), boas práticas da fabricação, responsabilidade ambiental, microbiologia de alimentos e salmonella.

Neste domingo (1º), o encerramento da Semana da Qualidade será realizado em Cascavel, com colaboradores e familiares da indústria de óleos, da fábrica de rações e da unidade administrativa.