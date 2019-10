Dinheiro de leilão será usado para o combate ao tráfico de drogas

Foz do Iguaçu – Políticas públicas de enfrentamento ao tráfico e ao consumo de entorpecentes, além da prevenção do uso de drogas e ainda no tratamento de dependentes químicos agora vão contar com um reforço de quase R$ 247 mil. O valor foi arrecadado durante o primeiro leilão de veículos apreendidos em processos judiciais envolvendo tráfico de drogas deste ano, realizado esta semana no auditório da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Foram leiloados 18 veículos que estavam nos pátios das unidades policiais de Guaíra e Foz do Iguaçu.

Com a iniciativa, os recursos, que seriam destinados ao Estado somente após o encerramento do processo judicial, o qual pode demorar anos, estarão disponíveis de forma mais rápida. A iniciativa é resultado de medida provisória proposta pelo Executivo federal.

Nesse leilão houve 159 participantes que deram 512 lances em 18 lotes. Apenas dois não foram vendidos e serão reavaliados e colocados no próximo leilão.

Parte do dinheiro fica nos cofres públicos até o fim do processo judicial. Caso seja comprovado que o veículo não serviu de instrumento para o crime, o recurso é devolvido ao dono do bem. Se for considerado patrimônio público, o valor que irá para os cofres públicos é de 20% a 40% para as polícias estaduais e federais, que efetuaram as apreensões, e parte será aplicada em políticas públicas de combate ao tráfico de drogas.

“Estávamos gastando dinheiro para guardar esses bens, que já haviam sido declarados perdidos em favor da União em razões de ações do narcotráfico. Essa gestão nova do Ministério da Justiça, com o apoio do Estado do Paraná, vai fazer com que esses objetos gerem recursos a serem aplicados nas polícias e também em políticas públicas. Esses bens vão ser leiloados de forma rápida, com leilões rotineiros, para que esses recursos possam ser investidos em favor do Paraná”, disse o diretor do Departamento Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas, delegado Renato Figueiroa.

Próximos leilões

No Paraná já são mais de 1,5 mil veículos que podem ser leiloados. Desses, 337 já estão aptos a serem leiloados imediatamente.

O segundo leilão no Paraná está previsto para 22 de outubro, às 9h, em Londrina, desta vez com 33 veículos que estão nos pátios do Londrina, Foz do Iguaçu e Guaíra. Os interessados poderão acompanhar de forma presencial, no Hotel Thomasi, ou no site da leiloeira: www.jeleiloes.com.br.