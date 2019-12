Dicas para não deixar a criança perder o ritmo dos estudos nas férias

Optar por atividades de lazer durante as férias é fundamental para renovar as energias de toda a família. Mas estudar um pouco todos os dias (30 minutos já é suficiente) traz muitos benefícios às crianças, pois, além de não perderem o ritmo de estudos, também prepara para um retorno tranquilo para as aulas do próximo ano.

Pode parecer difícil convencer a criança sobre a importância do estudo diário, mas é um investimento que ela só compreenderá no futuro.

“Com a prática diária, ela aprende a ter responsabilidade, a persistir e a buscar seus sonhos”, diz Bruna Duarte Vitorino, pedagoga que atua na área de educação há 15 anos.

De acordo com Bruna, coordenadora pedagógica do Kumon, o apoio dos pais é essencial para maximizar com sucesso a capacidade das crianças. “Estudar não precisa ser chato e cada família pode encontrar a melhor maneira de incentivar o seu filho. Ler com os pequenos, participar de jogos educativos, ir ao teatro, enfim, qualquer atividade é válida”.

Confira mais algumas dicas da especialista para os pais diversificarem as atividades durante as férias:

Passeios em bibliotecas e livrarias

Estimule o gosto pela leitura com passeios em bibliotecas ou livrarias. A quantidade de livros irá encantar a criança, além de ver que outras pessoas também se interessam pela leitura. Deixe-a passear pelas prateleiras, sentir os livros e escolher alguma história. Encontre um espaço aconchegante para ler junto com a criança.

Contação de história

Aproveite o momento para reforçar os laços com seus filhos, além de estimular o gosto pelos livros. Escolha um conto e proponha a leitura em conjunto, cada um lê uma parte. Dê liberdade para interpretar e incorporar vozes aos personagens e ao narrador, assim o momento se torna mais divertido. Caso a criança ainda não seja alfabetizada, realize a leitura em voz alta. A “contação de história” irá ajudá-la a conhecer novas palavras e instigá-la à leitura e criatividade.

Visita a museus

Proponha a atividade em grupo: em família ou convide os amigos de seus filhos para ir junto. Lembre-se que crianças querem tocar o que veem, por isso, dê preferência a exposições interativas, pois saciam a curiosidade e a diversão, enquanto transmite o conhecimento.

Desenhar e estimular a escrita

Ótimo para aguçar a criatividade, o conhecimento, a concentração, além de ajudar na coordenação motora. Separe desenhos para colorir e contornar, que contenham letras do alfabeto e números, por exemplo.

Ajudar nas compras

Mostre que a matemática faz parte do dia a dia. Deixe seus filhos ajudá-los a fazer a lista de compras e a calcular quanto irão gastar.

Jogos de memória e concentração

Jogos são sempre divertidos, estimulam a coordenação motora e o raciocínio lógico. Estimule brincadeiras em grupo como: quebra-cabeça, dominó, dama, xadrez, palavras-cruzadas, jogos de adivinhação, vôlei, futebol, entre outros.