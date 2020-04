Dicas para manter a saúde mental na quarentena

O coronavírus (covid-19) nos apresenta uma realidade inédita, em que estamos lidando no nível global, ao mesmo tempo, com diversas crises. Isso tem nos afetado como coletividade, mas também como pessoas que buscam manter a não só a saúde física, mas especialmente a saúde mental na quarentena. Assim, veja quais dessas dicas te ajudam e adapte à sua realidade.

Informe-se com moderação: Equilíbrio, essa sempre foi a chave para tudo na vida. Evite buscar informações principalmente, em dois momentos: antes de dormir, pois as notícias podem influenciar seu sono e logo que acordar, pois notícias ruins podem dar o tom para o seu dia.

Respeite-se: estar em isolamento pode gerar uma montanha-russa emocional. Em uma hora você sente esperança, compaixão, gratidão pelo que tem, na outra hora, sente ansiedade, tristeza ou raiva. Reconheça e, se for possível, respeite suas necessidades. Peça ajuda quando sentir que não está dando conta de lidar sozinho.

Exercite-se: “Corpo são, mente sã”. A frase do filósofo romano Juvenal faz ainda mais sentido no isolamento. Atividades físicas liberam endorfinas, hormônio responsável pelo bem estar, humor, concentração e autoconfiança, ajudando na nossa saúde mental. Existem inúmeros aplicativos e canais do YouTube que mostram como fazer atividade física em casa. Pesquise para ver com qual você se identifica mais e defina um horário que é mais adequado para você.

Medite: a meditação é uma forma incrível para se manter no presente e se desfazer de sentimentos que geram desconforto. Para quem não tem o hábito de meditar, as meditações guiadas são uma ótima opção, pois basta ser concentrar no que está sendo orientado.

Busque apoio: contato com outras pessoas é fundamental para humanos em momentos de comemorações e de tristezas. A presença de um outro ser fez a alegria ser mais intensa e a dor ser mais amena.

Todas as dicas anteriores te ajudam a responder as questões e como conduzir seu momento. E lembre-se: isso vai passar, a questão é como você quer estar quando isso acontecer.

Fonte: Personare