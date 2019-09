Dicas de como recuperar a saúde da pele

Cuidados com a pele

Alguém já disse que você aparenta ser mais velha(o) do que realmente é? Esse é um dos principais indicadores de que está sofrendo de envelhecimento precoce. Siga os passos abaixo para evitar que isso continue acontecendo.

Limpeza do rosto e da pele – Evite deixar para lavar mãos e rostos apenas no banho. Se possível, repita esse processo várias vezes ao dia para manter a pele livre de bactérias. Procure usar produtos específicos para o seu tipo de pele, de preferência, sob orientação de um dermatologista.

Bons hábitos – Cigarro e álcool são prejudiciais à saúde da pele. Evite-os! Eles afetam a oxigenação da pele e aumentam o volume de substâncias tóxicas no organismo. Além de cortá-los, procure dormir melhor e evitar o estresse, preservando a sua idade normal.

Protetor solar – O sol é o principal responsável pelo fornecimento de vitamina D para o nosso organismo, o que vai ajudar na absorção do cálcio e outros nutrientes. O exagero e a falta de proteção, por outro lado, são vilões e aceleram o envelhecimento da pele. Use protetor solar com frequência, de preferência, diariamente, mesmo nas estações frias.

Cuide da alimentação – Evite o consumo de frituras e comidas industrializadas, valorizando frutas, verduras e legumes. Ter uma alimentação balanceada é pontapé inicial para preservar a saúde da pele e reduzir os efeitos do envelhecimento precoce.

Beba muita água – A pele e todo o nosso organismo necessitam de água para manter o bom funcionamento. A desidratação resseca a pele, deixando-a mais frágil e afeta o processo de renovação celular.

Faça esportes – O sedentarismo traz diversos problemas para nossa saúde. O ideal é que você encontre uma atividade física que te estimule. Pode ser dança, luta, natação, corrida, futebol ou mesmo caminhada. Não importa qual a modalidade escolhida, o importante é que você pratique alguma atividade com frequência para acelerar o metabolismo e a renovação celular e também ampliar a oxigenação do sangue.

Faça reposição do colágeno – Essa é uma proteína produzida naturalmente por nosso organismo até os 25 anos. Depois dessa idade, o volume normal é reduzido e começam a aparecer rugas, linhas de expressão, olheiras e também a flacidez da pele. Faça a reposição com o uso de cápsulas de colágeno ou mesmo em pó, cerca de 10 gramas por dia, para recuperar a elasticidade da pele.