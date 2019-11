Dicas de alimentação para quem deseja envelhecer saudável

A principal definição de “envelhecer bem” para as pessoas é atingir a terceira idade em diante sem limitações físicas ou problemas de saúde graves. Mas qual é o segredo para chegar com saúde a uma idade mais avançada?Para construir um bom futuro, é necessário cuidar do presente. E cuidar da alimentação é uma maneira de garantir isso.

Além de garantir alguns anos a mais de vida, uma boa alimentação faz parte dos cuidados necessários para aproveitar melhor o seu dia a dia. Ainda que informações no DNA, conforme especialistas vêm estudando, sejam importantes para determinar a longevidade do ser humano, é o estilo de vida que vai garantir que as pessoas tenham maior qualidade em seu dia a dia por mais tempo.

Veja algumas dicas de como transformar a sua dieta em uma aliada para uma vida mais saudável:

Fuja de dietas radicais

O primeiro passo para escolher uma boa dieta é negando todas as opções radicais. Quem busca emagrecer rapidamente, normalmente acaba escolhendo essas dietas que, além de fazer mal para o organismo, não são eficientes a médio ou longo prazo. É claro que retirando certos alimentos do seu dia, você acabará perdendo peso. No entanto, com qual custo?

A deficiência de certos nutrientes pode enfraquecer o organismo contra vírus e bactérias, além de diminuir a energia para que órgãos realizem suas funções adequadamente.

Coma proteínas

Existe um estudo que relaciona o consumo de carne vermelha com a redução na longevidade do ser humano. No entanto, para quem deixa de comer a carne animal, é possível e altamente recomendado conseguir essa proteína de outras formas.

A proteína pode ser encontrada em diversos vegetais, como o feijão, a ervilha e a lentilha. Para quem possui uma demanda maior de proteína, pode complementar com suplementos alimentares, pois eles oferecem quantidades mais concentradas do nutriente e são de absorvidos de forma fácil pelo corpo.

Evite refrigerante

É importante que você se hidrate bem, consumindo bastante água e frutas, por exemplo. No entanto, ainda que o refrigerante possa matar a sede, ele não é o líquido mais recomendado para quem deseja ter uma vida saudável. Existem opções de refrigerantes orgânicos, mas ainda assim eles não substituem a necessidade da água natural e não devem ser consumidos em excesso.

Cálcio

Com o passar da idade, os ossos podem se deteriorar e perder o cálcio. Por isso é importante acrescentar em sua dieta os alimentos que são ricos em cálcio, ajudando na recuperação da força dos ossos. O cálcio é encontrado em abundância nos alimentos derivados do leite. Para quem tem uma dieta vegana, o cálcio pode ser encontrado nos vegetais verde-escuros, mas a quantidade desses itens na dieta deverá ser maior para suprir a falta do leite.

