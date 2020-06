Dia Mundial do Meio Ambiente: TooReciclando faz Toledo ser ainda mais ecológica

Todo ano é assim: em 5 de junho, o assunto “sustentabilidade” é lembrado em associação do Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado nesta data. Em Toledo, esta questão é lembrada e levada a sério o ano todo, por meio de um conjunto de ações que preservam os recursos naturais sem abrir mão do desenvolvimento.

A mais representativa delas é o TooReciclando, programa de coleta seletiva de resíduos recicláveis realizado nas modalidades de contêiner (“amarelinhos”), estação de sustentabilidade (15 pontos, um em cada sede dos 12 distritos municípios e três na área urbana: Parque Ecológico Diva Paim Barth, no Parque Luiz Cláudio Hoffmann e em frente à Prefeitura), ponto fixo (troca de materiais recicláveis por cestas básicas a 30 pessoas cadastradas no programa Câmbio Verde) e porta a porta (coleta domiciliar feita com três caminhões – outro veículo faz a coleta nos amarelinhos e nas estações de sustentabilidade). Os materiais são levados à Associação de Catadores Recicláveis de Toledo (Acatol) e para a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Toledo, situada na Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) em barracão anexo à área do Aterro Sanitário.

Também passam pelas mãos destas equipes os materiais coletados na Central de Recebimentos de Volumosos no Jardim Coopagro (uma segunda unidade está em construção no Alto da Glória), nos pontos de entrega voluntária situados nos bairros Paulista, Coopagro, Jardim da Mata, Pinheirinho, Panorama e Porto Alegre e nas três caçambas itinerantes que circulam por bairros e distritos do município. Tudo isso é levado Unidade de Valorização de Recicláveis, espaço que está sendo ampliado de forma a tornar-se mais funcional.

No local está sendo construído um barracão com 2.000 metros quadrados que será utilizado como “braço” do trabalho já realizado, o que permitirá aumentar a capacidade de processamento de 200 para 500 toneladas/mês, proporcionando maior produtividade e, consequentemente, mais renda aos trabalhadores. A ampliação recebe investimento total de quase R$ 1,7 milhão, dos quais R$ 710.950,28 são de recursos próprios da Prefeitura e R$ 989.049,72 provêm de convênio firmado com a Itaipu Binacional.

A estatal também está apoiando na aquisição de novos equipamentos, investimento em torno de 90% dos R$ 2.953.335,17 necessários para a aquisição de prensa hidráulica, prensa hidráulica horizontal, enfardadeira, compactadora multibox, tombador carro big bag, empilhadeira semi elétrica, materiais de ofício, carro de movimentação big bag, contenedor, balança eletrônica, caçamba basculante, calha de rejeitos carro de movimentação de fardos, esteira de elevação, fragmentadora de papel, mesa de triagem, plataforma elevada de triagem, picador/triturador, mobiliário além de uniforme e equipamentos de proteção individual para os associados que trabalham na Unidade de Tratamento e Valorização Materiais Recicláveis (UTVMR).

Estes investimentos permitirão a expansão do número de bairros atendidos pela coleta seletiva – atualmente, 18 bairros são atendidos, mas em breve chegará a toda a área urbana.

O processo

A reciclagem é extremamente importante para a preservação e conservação do meio ambiente. Contribui para a diminuição significativa da poluição do ar, poluição do solo e da água. A reciclagem evita que matérias-primas oriundas de recursos naturais sejam extraídas da natureza para produzir novos produtos, que poderiam ser fabricados com material reciclável.

O processo de triagem do lixo reciclável consiste na separação minuciosa dos materiais que possuem valor agregado, em mais de 20 classificações diferentes (papel, plástico, papelão, vidro, metal, sucata eletrônica etc) para atender à demanda das indústrias. Trata-se de uma etapa essencial, pois uma triagem eficiente é o ponto de partida para viabilizar a cadeia da reciclagem.

Dessa forma, a UVR tem o objetivo de processar o material reciclável coletado do programa de coleta seletiva, separando os materiais que possuem valor econômico agregado, realizando o beneficiamento e a comercialização do reciclável, gerando trabalho e renda aos catadores associados. O trabalho da UVR contribui significativamente na extensão da vida útil do Aterro Sanitário, uma vez que materiais que podem ser reaproveitados são encaminhados para a reciclagem, economizando espaço para destinar apenas o resíduo que não pode ser aproveitado, o lixo. Esse aumento da vida útil economiza recursos, principalmente na compra de novas áreas para novos aterros e na manutenção de equipamentos necessários para a operação do local.

De acordo com o Relatório de Caracterização de Resíduos realizado pela empresa Habitat Ecológico em setembro de 2017, a quantidade de resíduos orgânicos é a mais representativa na composição gravimétrica dos resíduos sólidos da coleta convencional do município, correspondendo a 44,3%, seguido do rejeito e resíduos recicláveis, que correspondem, respectivamente, a 29,2% e 26,5%. Segundo o Plano Municipal de Coleta Seletiva do Município de Toledo, elaborado em julho de 2016, são destinados ao aterro sanitário municipal, aproximadamente 2.632 toneladas por mês. Assim sendo, estima-se que 697,48 quilos deste montante são resíduos recicláveis.

O coordenador das Centrais de Valorização e Educação Ambiental, Guilherme Miola de Castro, explica que a mistura do lixo orgânico com o reciclável é um dos principais problemas enfrentados pela equipe envolvida no TooReciclando. “Quando isso acontece, o material que poderia ser reaproveitado acaba se contaminando e indo para o aterro sanitário. Por isso, a população deve colocar o material reciclável em sacos separados do lixo comum e colocar em frente de casa somente no dia em que a coleta seletiva passar no bairro”, comenta.

Procedimentos

O sucesso do TooReciclando depende da colaboração dos cidadãos. O primeiro passo é que todos entendam o que pode e o que não pode ser colocado nos “amarelinhos” ou na sacola que será recolhida pela categoria porta a porta pelos caminhões (somente no dia e horário e previstos este material deve ser posto em frente de casa). São quatro os principais tipos de resíduos que devem ser depositados: vidro (garrafas, potes de vidro, copos e pratos), plástico (embalagens, garrafas pet, brinquedos e sacolas de supermercado), papel (papelão, papel de ofício, jornais velhos e revistas velhas) e metal (latas de alumínio vazias, panelas, fios elétricos e arames).

Pessoas beneficiadas por estas modalidades NÃO podem destinar ao TooReciclando: lixo residencial (restos de alimentos, lixo domiciliar [banheiro e cozinha], cartelas vazias de remédios, fraldas e papel higiênico, bandejas de isopor e filme plástico para alimentos, adesivos e guardanapo de papel), entulhos de construção e resíduos orgânicos (animais mortos, galhos de árvores, embalagens de óleo lubrificante e embalagens de agrotóxicos). “A população é parte fundamental neste processo, separando o reciclável do lixo comum e destinando para a coleta seletiva. Mesmo que de papel, vidro, metal ou plástico, estes produtos só podem ser reaproveitados se estiverem secos e limpos – do contrário, perderão valor de mercado. Também, é imprescindível que a população utilize corretamente os contêineres dispostos na área central da cidade, colocando o orgânico no de cor marrom e o reciclável nos amarelinhos”, explica Guilherme.

Pilhas, baterias, lâmpadas, pneus e resíduos volumosos (eletrônicos, eletrodomésticos e móveis em geral) devem ser levados pela população ao ecoponto fixo do Coopagro (na esquina da Avenida Ministro Cirne Lima com a Rua Eduardo Gato), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e nos ecopontos itinerantes, em locais que são divulgados previamente à comunidade pela Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento. “Pedimos a colaboração da população para ajudar a manter limpo o pátio da Central de Recebimento de Recicláveis do Jardim Coopagro, uma vez que toda segunda-feira precisamos deslocar equipes e maquinários para limpeza do pátio com inúmeros resíduos jogados ao lado dos contêineres, muitos deles com restos de comida, lixo de banheiro e resíduos perigosos”, alerta o coordenador.

Denúncias e informações

A população deve denunciar todo e qualquer ato de vandalismo ou mau uso dos equipamentos públicos do município, ligando no 156, no Whatsapp da Ouvidoria (45) 99153-2516 ou para a Guarda Municipal no número 153. Dúvidas e informações sobre a coleta seletiva podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental e Saneamento, pelo número (45) 3055-8355 ou pelo site do TooReciclando.