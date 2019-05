Dia do Desafio, é hoje!

Milhões de pessoas em todo o mundo estarão em sintonia nesta quarta-feira para a realização de ao menos 15 minutos de atividades física. Tudo pelo Dia do Desafio, evento realizado pelo Sesc no Brasil e que chega à sua 25ª edição em 2019.

A ação mundial existe para, por meio da integração e cooperação entre as cidades, incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis e a prática regular de atividades físicas em benefício da saúde. Essa campanha, aliás, passará a ser realizada durante todo o mês de maio a partir deste ano, enquanto o Dia do Desafio segue tradicionalmente realizado na última quarta-feira do mês.

Em Cascavel, o Sesc local programou uma série de ações, mas algumas delas dependem da condição climática. Marcado para as 19h15, da estrutura central (montada próxima à Igreja Matriz, no calçadão da Avenida Brasil), o passeio ciclístico não ocorrerá em caso de chuva.

Entretanto, algumas atividades estão confirmadas independentemente do clima. “São ações como o baile recreativo (para a 3ª idade), que será às 14h30 no Sesc, e o atendimento nas empresas. Já são mais de 200 cadastradas, mas ainda dá tempo de agendar uma visita de nossos técnicos, pelo telefone 3219-5450. Também estão mantidas as aulas de Yoga no Sesc e na Prefeitura, mas no Lago Municipal pode não ocorrer. A estrutura de tendas já está montada próxima à Catedral Nossa Senhora Aparecida, e algumas aulas podem ocorrer no local. A programação depende da chuva”, explica o técnico de Atividades do Sesc Cascavel, Rodrigo Henrique dos Santos.