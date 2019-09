Dia decisivo em três modalidades

Equipe capixaba de 15 a 17 anos do IPE disputa o título do vôlei feminino nesta quinta-feira Crédito: William Lucas/COB

A fase regional Amarela dos Jogos Escolares da Juventude segue com intensas disputas em Cascavel. Nesta quinta-feira (5), penúltimo dia da programação, serão definidos cinco campeões, restando 11 a serem conhecidos amanhã. Vale lembrar que os finalistas das quatro modalidades, nos dois naipes e divisões de idade, garantirão vaga na fase nacional, que será realizada em novembro em Blumenau (SC).

Principal palco da competição em Cascavel, com quatro quadras em uso, o ginásio da FAG terá três decisões hoje à tarde, todas às 15h45. A do handebol feminino de 15 a 17 anos será na Quadra A, a do vôlei feminino de 12 a 14 anos será na Quadra C e a do vôlei feminino de 15 a 17 anos será na Quadra D. Antes dessas disputas haverá a definição dos terceiros colocados, às 14h30.

O basquete feminino de 12 a 14 anos também definirá hoje o campeão, às 15h45, no Ginásio da Unopar. Já o futsal masculino de 15 a 17 anos tem a disputa do título marcada para o Ginásio Sérgio Mauro Festugatto, também às 15h45.

No futsal de 12 a 14 anos, hoje será dia de definição dos finalistas. No feminino as semifinais serão no Ginásio Sérgio Mauro Festugatto e no masculino as semifinais serão no CIE Alice Martelli, às 8h15 e às 9h30, nos dois locais.